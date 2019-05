Mühlenbeck

In der Zeit vom 30. April, 17 Uhr bis 2. Mai, 7 Uhr wurde auf einer Autobahnbaustelle auf der A10 zwischen der Anschlussstelle Mühlenbeck und Autobahndreieck Pankow eine Rüttelplatte entwendet.

Hang hinauf bewegt und abtransportiert

Die in einer Baggerschaufel ungesichert abgelegte Rüttelplatte wurde durch den/die unbekannten Täter zur Entwendung in Betrieb gesetzt und rund 10 Meter einen Hang hinauf bewegt. In weiterer Folge wurde die Rüttelplatte verladen und abtransportiert. Der Schaden beläuft sich auf geschätzt 2.000 Euro.

Von MAZonline