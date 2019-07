Vehlefanz

Von einem Grundstück in der Lindenallee in Vehlefanz wurden in der Nacht zum Freitag zwei Pferdeanhänger entwendet. Die gesicherten Anhänger haben insgesamt einen Wert von etwa 14.000 Euro.

Beide Anhänger der Marke Boeckmann sind silber-metallic mit unter anderem mit Sattelkammern und Aluböden komplett ausgestattet. Sie haben die amtlichen Kennzeichen OHV-OS 625 und OHV-OM 294.

Der Diebstahl wurde am Freitagmorgen gegen 7.30 Uhr festgestellt

Von MAZonline