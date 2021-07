Diedersdorf

Nach kurzem Sekundenschlaf kam der Fahrer (64) eines auf 45 km/h gedrosselten Pkw Ligier in der Birkholzer Straße in Diedersdorf am Montagnachmittag auf der Kreisstraße 7239 nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei Bäumen. Der Mann verletzte sich schwer. Er kam in ein Berliner Krankenhaus.

Von MAZonline