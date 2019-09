Hennigsdorf

Zu einem Brand ist es am frühen Montagmorgen in Hennigsdorf gekommen. Gegen 2.15 Uhr stand in der Birkenstraße eine Doppelgarage in voller Ausdehnung in Flammen. Wie die Polizei mitteilte, befanden sich in der Garage, die als Werkstatt genutzt wird, keine Fahrzeuge.

Die Feuerwehr hatte den Brand gegen 3 Uhr gelöscht. Personen kamen nicht zu schaden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.

Von MAZonline