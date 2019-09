Drebkau

Ein 22-jähriger Motorradfahrer ist nahe Drebkau (Spree-Neiße) gegen einen Baum geprallt und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war er am Samstagabend aus noch ungeklärter Ursache mit seiner Maschine von der Straße abgekommen. Der Biker wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er wenig später starb.

Erst am Donnerstagnachmittag war ein 31-jähriger Kradfahrer in Kremmen aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen und fuhr gegen einen Straßenbaum. Schwer verletzt wurde der Fahrer anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Berliner Krankenhaus geflogen.

Von RND/dpa