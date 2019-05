Erst war einem Mann am 12. Dezember die Börse in einer Raststätte gestohlen worden. Später hob der Dieb mit der EC-Karte des Mannes auch noch mehrmals Bargeld ab. Die Polizei veröffentlichte jetzt Bilder, die eine Überwachungskamera am Geldautomaten in der Nedlitzer Straße in Potsdam gemacht hatte.