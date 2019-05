Teschendorf

Zu einem Auffahrunfall ist es am Mittwoch gegen 17 Uhr auf der Bundesstraße 96 in Teschendorf gekommen. Ein 63-jähriger Opel-Fahrer aus Berlin, der mit seinem Wagen kurz vor dem Ortsausgang in Fahrtrichtung Nassenheide unterwegs war, bemerkte offenbar zu spät, dass ein vor ihm befindlicher Ford verkehrsbedingt anhalten musste und fuhr auf. In der Folge wurde der Ford auf einen Renault geschoben.

Die Beifahrerin im Opel, eine 61-jährige Frau, wurde bei dem Unfall verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 30 000 Euro. Der Opel und der Ford waren nicht mehr fahrbereit. Die Bundesstraße 96 musste zeitweilig für den Verkehr komplett gesperrt werden. Es kam zum Stau.

Von MAZonline