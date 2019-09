Schildow

Der 31-jährige Fahrer eines Pkw Ford Ranger befuhr am Sonnabend gegen 13.05 Uhr in Schildow die Schönfließer Straße in Richtung Hauptstraße, als ein davor befindlicher Pkw Peugeot verkehrsbedingt seine Geschwindigkeit reduzieren musste. Aus bisher unbekannter Ursache gelang es dem 31-jährigen Ford-Fahrer nicht, seinen Wagen rechtzeitig zu bremsen. Der Ford fuhr auf den Peugeot auf, schleuderte nach links und kollidierte mit einem entgegenkommenden VW T-Roc sowie mit einem Straßenbaum.

Sowohl die 44-jährige Peugeot-Fahrerin als auch der 43-jährige VW-Fahrer und seine 41-jährige Beifahrerin erlitten bei dem Unfall schwere Verletzungen. Sie wurden in Berliner Krankenhäuser gebracht.

Die beteiligten Pkw waren nicht mehr fahrbereit. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 60 000 Euro.

Von MAZonline