Linde

In einem Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Neuruppin wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln wurden am Donnerstag Durchsuchungsbeschlüsse des Amtsgerichtes Neuruppin umgesetzt. Zuvor wurden auf der Bundesstraße 167 in Höhe der Ortschaft Linde im Löwenberger Land drei Täter im Alter von 20, 25 und 29 Jahre vorläufig festgenommen. Der 25-Jährige soll aus dem Landkreis Ostprignitz-Ruppin stammen.

Bei der Durchsuchung der beiden Fahrzeuge, die von den Tätern benutzt wurden, fand die Polizei Cannabis in nicht geringer Menge sowie weitere Behältnisse mit Betäubungsmitteln. Während der Durchsuchungen der Wohnungen der Beschuldigten konnte weiteres Beweismaterial gefunden und sichergestellt werden. Gegen den 25-jährigen Mann wurde Haftantrag gestellt, die beiden anderen Männer befinden sich wieder auf freiem Fuß. Die Ermittlungen dauern an.

Von MAZonline