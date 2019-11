Oranienburg

Gleich drei Mal schlugen Einbrecher am Freitag (22. November) in Oranienburg zu. In allen gemeldeten Fällen gelangten die bisher unbekannten Täter auch in die Räumlichkeiten.

Der erste Einbruch ereignete sich zwischen Dienstag, 19. November, und Freitag, 22. November in der Freiburger Straße in Oranienburg. Gegen 20.15 Uhr wurde der Einbruch in das Einfamilienhaus bemerkt. Die bisher unbekannten Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Ob auch etwas entwendet wurde konnte noch nicht abschließend geklärt werden. Kriminaltechniker der Polizei waren vor Ort um Spuren zu sichern. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.

Kriminaltechniker sichern DNA und Fingerabdrücke

Im zweiten Fall schlugen die Einbrecher im Laufe des Freitags (22. November) zwischen 7.30 Uhr und 20.40 Uhr in der Ernst-Schneller-Straße zu. Die bisher unbekannten Täter hebelten dort eine Terrassentür auf, durch sie in das Innere des Einfamilienhauses gelangten. Sie entwendeten dort Uhren, Schmuck und Bargeld. Die Kriminaltechniker der Polizei konnten DNA-Spuren und Fingerabdrücke sichern. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf mehrere tausend Euro.

Über den Balkon gekommen

Im dritten Fall nutzen die bisher unbekannten Täter am Freitag (22. November) eine Zeitspanne von gerade einmal etwa zwei Stunden zwischen 16.40 Uhr und 18.55 Uhr, um in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Kösener Straße einzudringen. Dort gelangten sie über den Balkon in die Wohnung, wo sie nach ersten Erkenntnissen Elektrotechnik im Wert von etwa 2000 Euro entwendeten. Auch dort kamen Kriminaltechniker zum Einsatz und sicherten Fingerabdrücke.

Lesen Sie dazu auch: Weitere Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin finden Sie auf unserer Themenseite.

Von MAZonline