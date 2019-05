Velten

Drei maskierte Täter sind in der Nacht von Sonnabend zu Sonntag von einer Zeugin dabei beobachtet worden, wie sie gerade versuchten, durch ein aufgehebeltes Fenster in einen Biofeinkostladen in der Veltener Viktoriastraße einzusteigen. Als die Täter die Zeugin bemerkten, flüchteten sie umgehend in Richtung Kirche, Breite Straße.

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen der Polizei verlief leider erfolglos. Eine Strafanzeige wegen des versuchten Einbruchs wurde aufgenommen.

Lesen Sie weiter Aktuelle Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin

Von MAZonline