Hennigsdorf

Revierpolizisten führten am Dienstagmittag nach einem Hinweis in einer Schulklasse freiwillige Taschenkontrollen durch. Dabei wurden bei einem 15-jährigen Schüler eine geringe Menge eines weißen Pulvers, eine Waage und Bargeld festgestellt. Ein gleichaltriges Mädchen hatte ebenfalls etwas weißes Pulver dabei. Die Beamten stellten die Substanzen, das Bargeld und die Waage sicher und leiteten zwei Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. Die beiden Schüler wurden im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen an ihre Eltern übergeben.

Lesen Sie dazu auch: Weitere Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin finden Sie auf unserer Themenseite.

Von MAZonline