Velten

Nach einem Bürgerhinweis wurde am Sonntagabend bekannt, dass sich vor dem Dönerimbiss in der Rosa-Luxemburg-Straße in Velten eine Frau befindet, welche Betäubungsmittel verkauft. Vor Ort konnte diese Dame durch die Polizeibeamten festgestellt und kontrolliert werden.

Cannabis und weißes Pulver in Taschen

In ihrer Tasche führte sie Tütchen mit Cannabis und weißem Pulver mit sich. Da sich die 32-jährige Dame nicht ausweisen konnte, wurde sie zur Identitätsfeststellung zur Polizeiwache gebracht und erkennungsdienstlich behandelt. Außerdem wird gegen sie eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gefertigt.

Von MAZonline