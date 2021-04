Eichwalde

Rettungskräfte und Polizei wurden Donnerstagmittag zu einem Verkehrsunfall in die Puschkinallee gerufen. Nach der Missachtung der Vorfahrtsregelung an der Ecke zur Schmöckwitzer Straße hatte ein Suzuki-Kleinwagen eine Motorradfahrerin gerammt, die mit einer Harley-Davidson unterwegs war. gerammt.Die 45-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 9.000 Euro, wie Polizei protokollierte.

Von MAZonline