Eichwalde

Einen Unfall mit seinem Krankenfahrstuhl hatte ein 90 Jahre alter Mann am Dienstagnachmittag in der Puschkinallee in Eichwalde. Die Ursache dafür ist laut Angaben der Polizei noch ungeklärt. Der Rentner wurde zur Behandlung seiner leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, hieß es weiter.

Von MAZonline