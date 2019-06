Gransee

Noch unbekannte Täter drangen in der Nacht von Dienstag (11. Juni) zu Mittwoch gewaltsam in ein Firmengelände an der Ziegelei bei Gransee/ Altlüdersdorf ein. Dabei wurde laut Informationen der Polizei ein Maschendrahtzaun aufgeschnitten sowie ein Fahrzeug zum Abtransport abgestellt.

Auf dem Gelände wurde dann eine Tür zu einem Garagengebäude aufgebrochen, anschließend entwendeten die Einbrecher Werkzeuge, Maschinen und rund 300 Kilogramm Buntmetall.

Nach ersten Erkenntnissen entstand ein Sachschaden von rund 4000 Euro. Die Polizei sicherte vor Ort Spuren und nach eine entsprechende Anzeige auf, die Kriminalpolizei ermittelt nun.

Von MAZonline