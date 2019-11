Bergfelde

Den Dienstagnachmittag (26. November) nutzten Einbrecher in der Bergfelder Fichtestraße aus, um über ein aufgehebeltes Fenster in das Innere eines Einfamilienhauses zu gelangen. Dort durchwühlten die bisher unbekannten Täter alle Räumlichkeiten und entwendeten Silberbesteck sowie Bargeld. Ein Kriminaltechniker der Polizei konnte am Tatort DNA-Spuren sicherstellten.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf etwa 2000 Euro.

Lesen Sie dazu auch: Weitere Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin finden Sie auf unserer Themenseite.

Von MAZonline