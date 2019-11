Hennigsdorf

Über den Balkon verschafften sich bisher unbekannte Täter am Mittwoch zwischen 16.30 und 20.45 Uhr Zugang zu einer Erdgeschosswohnung in der Hennigsdorfer Fontanestraße.

Sie hebelten die Balkontür der Wohnung auf und gelangten so in die Räume, wo sie alle Schränke öffneten und durchwühlten. Die Täter erbeuteten Bargeld und ein Fernglas. Ein Kriminaltechniker der Polizei sicherte Spuren am Tatort. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf etwa 800 Euro.

Die Polizei warnt: Halten Sie Türen und Fenster verschlossen. Das Präventionsteam der Polizei informiert Sie darüber, wie Sie ihr Eigentum am Besten schützen können. Auch eine kostenlose Beratung in ihren eigenen vier Wänden ist möglich. Wenden Sie sich dazu einfach an Ihre nächste Polizeidienststelle.

Von MAZonline