Hohen Neuendorf

Ein Einbruch in ein Einfamilienhaus ereignete sich am Sonnabend (30. November) in der Zeit von 18.30 bis 19.45 Uhr in der Hohen Neuendorfer Karl-Liebknecht-Straße. Die bisher unbekannten Täter hebelten die rückwärtige Terrassentür auf und gelangten so in das Innere des Hauses. In der Folge wurden eine Handtasche und Schmuck entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf etwa 3000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Von MAzonline