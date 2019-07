Kremmen

Aus einem im Bau befindlichen Haus in der Straße An der Mühle in Kremmen entwendeten Unbekannte am Dienstag zwischen 12.30 und 16.30 Uhr einen PC und einen Tresor.

Die Täter hatten sich an einer Balkontür gewaltsam Zutritt verschafft. Es entstand etwa 1.000 Euro Sachschaden.

Von MAZonline