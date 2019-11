Löwenberg

Die Nachtstunden machten sich bisher unbekannte Täter von Sonnabend zu Sonntag (3. November) zu nutze. Wie die Polizeiinspektion Oberhavel mitteilte, schlugen die Täter eine Tür ein um in das Gebäude zu gelangen. Die Täter drangen in ein Büro und machten sich dort erfolglos an einem Tresor zu schaffen.

Allerdings hinterließen sie einen hohen Sachschaden. Dieser beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf etwa 10.000 Euro. Kriminaltechniker waren vor Ort und sicherten Spuren, die Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen.

Von MAZonline