Vehlefanz

Einen Zeitraum von nicht einmal zwei Stunden nutzten bisher unbekannte Täter, um in ein Einfamilienhaus in der Vehlefanzer Straße Am Anger einzudringen. Die Tat ereignete sich am Donnerstag (12. Dezember) zwischen 16 und 17.45 Uhr. Die Täter schlugen eine Scheibe der Terrassentür ein und gelangten so in das Innere des Hauses. In den Räumlichkeiten entwendeten sie unter anderem Bargeld und Elektrotechnik. Den Bewohnern des Hauses entstand dadurch nach ersten Erkenntnissen ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Kriminaltechniker sicherten am Tatort Spuren. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

