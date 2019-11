Oranienburg

Wie die Pressestelle der Polizei in Neuruppin am Dienstag mitteilte, hatten es bisher unbekannte Täter auf die ehemalige Post am Oranienburger Bahnhofsvorplatz abgesehen. Durch das Aufdrücken eines Fensters verschafften sie sich Zugang zum Inneren des Gebäudes. An der dortigen Schließfachanlage hebelten die Täter ein Schließfach auf. Ob daraus etwas entwendet wurde ist zur Zeit noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von MAZonline