Bötzow

Unbekannte verschafften sich in der Nacht zum Donnerstag gewaltsam Zutritt zu einem Firmengelände in der Marwitzer Straße in Bötzow. Auf dem Gelände drangen sie zudem in ein Gebäude ein und entwendeten aus einem Büro und einer Werkstatt Werkzeuge und eine Kasse.

Kriminaltechniker konnten verschiedene Spuren sichern. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Von MAZonline