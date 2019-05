Glienicke

Unbekannte Täter vergriffen sich in der Nacht von Dienstag (28. Mai) zu Mittwoch in Glienicke/Nordbahn an mehreren hochwertigen Pkw. Sie verschafften sich zunächst gewaltsam Zutritt ins Fahrzeuginnere, um anschließend die Fahrerairbags aus den Pkws auszubauen und zu entwenden.

Die ersten Anrufe der betroffenen Fahrzeugbesitzer gingen ab 5.45 Uhr bei der Polizei ein. Nach ersten Informationen am Mittwochvormittag sind zwei Pkw BMW, die am Dienstagabend im Kornblumenweg abgestellt worden waren, sowie ein Pkw Mercedes, der ebenfalls Dienstagabend in der Friedenstraße geparkt worden war, von der Einbruchserie betroffen.

Nicht die erste Einbruchserie in Glienicke

Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt mehrere tausend Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es ist nicht die Auto-Einbruchsserie im Großraum Glienicke. In den vergangenen Monaten waren unbekannte Täter dort immer wieder in Fahrzeuge eingebrochen, um anschließend Airbags und andere elektronische Bauteile aus den Autos zu entwenden. So am Karfreitag, als vier Pkw BMW betroffen waren. Im Dezember hatten Einbrecher in einer Nacht gar 18 Fahrzeuge – vornehmlich der Marke Mercedes – aufgebrochen, um daraus Airbags und Elektronikbauteile auszubauen und zu entwenden.

