Ein Esel hielt am Mittwochmorgen in Oranienburg nicht nur seinen Besitzer, sondern auch die Polizei auf Trab. Er hatte sich selbständig gemacht, dank schneller Hilfe von Polizei und mehreren Bürgern konnte der Vierbeiner kurz nach seinem Verschwinden „froh und munter“ wieder an seinen Eigentümer übergeben werden.