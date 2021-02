Kremmen

In Kremmen steht ein Dachdeckerbetrieb in Flammen. Der Brand ist in der Nacht zu Montag aus bisher ungeklärter Ursache in der Halle des Betriebs ausgebrochen. Dort befanden sich mehrere Fahrzeuge sowie Baumaterial. Laut ersten Informationen sind in der Firma mehrere Gasflaschen explodiert. Der rückwärtige Teil des Gebäudes ist bereits völlig ausgebrannt, die angrenzenden Wohnhäuser konnten vor den Flammen bewahrt werden.

Zur Galerie In einem Dachdeckerbtrieb in Kremmen explodierten in der Nacht Gasflaschen. Die Feuerwehr ist mit rund 70 Kräften vor Ort.

Am frühen Montagmorgen war die Feuerwehr mit rund 70 Einsatzkräften vor Ort. Die Behörden gaben aufgrund der Rauchentwicklung eine amtliche Warnung heraus.

Von MAZ