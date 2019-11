Fürstenberg

Ein Fahrgastschiff befand sich am Donnerstagmittag (28. November) auf einer Überführungsfahrt nach Rheinsberg. Bei der Ausfahrt aus der Schleuse Fürstenberg in Richtung Mecklenburg-Vorpommern wollte der Schiffsführer seinen Kurs korrigieren und gab etwas Gas. Als das Schiff nicht reagierte, gab er Gas und wollte rückwärts fahren. Weil das Schiff immer noch nicht reagierte, stellte der Führer den Motor aus und steuerte das Schiff in Richtung Ufer. Das Schiff kollidierte dabei mit einem Baum und wurde in weiterer Folge gegen einen Steg gedrückt. Der Steg sowie ein dort anliegendes Sportmotorboot wurden dabei beschädigt. Die Schadenshöhe beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf etwa 5000 Euro.

Von MAZonline