Hennigsdorf

Auf einem Spielplatz in der Hennigsdorfer Friedrich-Engels-Straße wurden am Dienstag, 26. November gegen 20.10 Uhr zwei Damenfahrräder gefunden, die offenbar zuvor von vier Unbekannten dorthin gebracht worden sind. Bislang haben sich die Besitzer nicht bei der Polizei gemeldet. Bei den Fahrrädern handelt es sich um ein rot-schwarzes Rad der Marke Centano und ein mintgrünes Damenrad. Wer kennt diese Fahrräder oder deren Eigemtümer? Hinweise dazu bitte an die Polizeiinspektion Oberhavel unter 03001 – 8510.

Die Polizei sucht den Eigentümer des Fahrrads. Quelle: Polizei

Die Polizei sucht den Eigentümer des Fahrrads. Quelle: Polizei

Lesen Sie dazu auch: Weitere Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin finden Sie auf unserer Themenseite.

Von MAZonline