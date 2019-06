Kremmen

Am Montag, 24. Juni führen Beamte der Polizeilichen Prävention auf dem Marktplatz in Kremmen eine Fahrradcodieraktion durch. In der Zeit von 10 Uhr bis 13 Uhr werden Fahrräder mit einem auf den Besitzer zugeschnittenen Code versehen. Dazu ist es wichtig, dass der Personalausweis und ein Eigentumsnachweis für das zu codierenden Fahrrad mitgebracht wird.

Von MAZonline