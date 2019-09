Velten

Unbekannte Täter entleerten am Sonntagnachmittag (27. September) in der Zeit von 17.30 bis 18.50 Uhr in einer Tiefgarage in der Veltener Amalienstraße offenbar mehrere Kanister mit Öl und Frostschutzmitteln auf den Boden. Zudem wurde offenbar Frostschutzmittel in den Tank eines abgestellten Pkw Ford gegossen und ein weiterer Pkw BMW mit Öl übergossen. Auch ein Feuerlöscher wurde entleert. Die Feuerwehr Velten kam zum Einsatz und versuchte, die Flüsigkeiten zu binden. Eine Spezialfirma wurde zur Reinigung des Betonbodens angefordert. Kriminaltechniker kamen zum Einsatz. Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Erkenntnissen auf mehrere 10.000 Euro geschätzt.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Wer hat am Sonntagnachmittag in der Zeit zwischen 17.30 und 18.50 Uhr Personen in der Amalienstraße Personen gesehen, die sich in der Tiefgarage oder der Umgebung aufgehalten haben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Oberhavel unter 03301 –8510.

Weitere Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin...

Von MAZonline