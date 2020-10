Bornstedt

Eine 82-jährige Potsdamerin ist am Freitagmorgen Opfer eines heimtückischen Betruges geworden. Ein Mann hatte sich zunächst am Telefon als Direktor ihrer Hausbank ausgegeben, von angebliche Unregelmäßigkeiten auf ihrem Konto berichtet und angekündigt, die Polizei zu verständigen.

Kurz darauf rief ein vermeintlicher Polizeibeamter an und verwickelte die Seniorin in ein Gespräch. Währenddessen klingelte ein Mann an ihrer Wohnungstür und gab sich als Polizist aus, der Beweismittel fotografieren wollte. Da die Seniorin weiter am Telefon abgelenkt wurde, konnte der falsche Polizist in Ruhe Bargeld und Schmuck aus einen Nebenzimmer entwenden.

Der Täter soll 40 bis 50 Jahre alt, zirka 1,70 Meter groß sein, schütteres Haar und ein rotangelaufenes Gesicht haben. Er trug eine Corona-Maske. Die Polizei sucht Zeugen, die den Mann am Freitag gegen 8.45 Uhr in der Horst-Bienek-Straße gesehen haben. Hinweise an: 0331/5508-0

Von MAZonline