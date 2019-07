Sommerfeld/Kremmen

Drei neuerliche Versuche, Leute am Telefon zu ihren Vermögensverhältnissen auszufragen, sind am Mittwoch in Sommerfeld und Kremmen unternommen worden. Der Anrufer, so hieß es, habe sich jeweils als Polizeibeamter vorgestellt und unter einem Vorwand versucht, sich bei den Angerufenen nach deren Besitztümern zu erkundigen.

Zunächst erhielt eine 70-jährige Frau in Sommerfeld gegen 11.15 Uhr einen Anruf. um 11.30 Uhr wurde eine 73-jährige Frau in Kremmen angerufen und gegen 12 Uhr eine 65-Jährige, die ebenfalls in Kremmen wohnt. Dort behauptete der Mann am anderen Ende der Leitung, dass sich in der Nähe ein Täter mit Schusswaffe aufhalte und versuchte dann, die Frau als mögliche Zeugin zu gewinnen und sich so das Vertrauen der 65-Jährigen zu erschleichen.

In allen drei Fällen ahnten die angerufenen Frauen den Betrugsversuch, brachen die Gespräche ab und verständigten die Polizei.

Von MAZonline