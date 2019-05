Oranienburg

Ein Wachschutzunternehmen hat die Polizei in der Nacht von Freitag zu Sonnabend über einen Einbruchalarm in eine Tankstelle in der Sachsenhausener Straße in Oranienburg informiert. Als die Beamten wenig später vor Ort eintrafen, konnten hier keine Personen mehr festgestellt werden. Es waren jedoch mehrere Fenster des Tankstellengebäudes eingeschlagen, so dass derzeit von einem versuchten Einbruch ausgegangen wird. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Lesen Sie weiter Aktuelle Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin

Von MAZonline