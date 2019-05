Bernöwe

Ein Feuer ist am Mittwochabend gegen 20.10 Uhr im Schmachtenhagener Ortsteil Bernöwe ausgebrochen. Nach Auskunft der Polizei habe zunächst ein Baum gebrannt. Das Feuer sei dann auf vier Schuppen im Schifffahrtsweg/Ecke Aalweg übergegriffen. Die Schuppen hätten zu vier verschiedenen und aneinandergrenzenden Grundstücken gehört und teilweise Wand an Wand beziehungsweise dicht beieinander gestanden. Sie brannten komplett nieder. Außerdem wurden die Fassaden zweier Garagen in Mitleidenschaft gezogen.

Die Feuerwehren aus Schmachtenhagen, Lehnitz, Sachsenhausen und Oranienburg waren laut Polizei mit insgesamt 28 Kameradinnen und Kameraden im Löscheinsatz. Sie konnten verhindern, dass das Feuer auf zwei nahe Bungalows und ein Wohnhaus übergriffen.

Der Sachschaden wird auf rund 20 000 Euro geschätzt. Zur Brandursache wird gegenwärtig noch ermittelt.

Von MAZonline