Oranienburg

Kurz war die Nacht für die Kameraden der Oranienburger Feuerwehr. Freitagnacht (18. Oktober) wurden sie gegen 1.30 in die Berliner Straße zu einem brennenden Kleidercontainer gerufen. Ein Zeuge hatte den Brand bemerkt und selbst erste Löschversuche eingeleitet. Am Kleidercontainer entstand nach ersten Erkenntnissen ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Von MAZonline