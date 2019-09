Badingen/Gransee

Am Tag nach dem Absturz eines Kleinflugzeuges zwischen dem Zehdenicker Ortsteil Badingen und dem Flugplatzgelände in Gransee ist die Bestürzung immer noch groß. Bei dem Unglück, das sich am Mittwoch gegen 15 Uhr ereignet hat, ist der Pilot der Maschine, ein 31-jähriger Mann ums Leben gekommen.

Augenzeugen hatten kurz vor dem Unglück beobachtet, dass das Flugzeug vom Typ Cessna Supervan 900 sich bereits im Tiefflug befand, obwohl der Flugplatz noch ein ganzes Stück entfernt war. Dann habe die Maschine auch schon auf freiem Feld aufgesetzt, noch etwa 100 Meter über den Boden geschleudert und sei dann gegen einen Baum geprallt, der unmittelbar hinter einem Entwässerungsgraben steht.

Pilot brachte wohl Fallschirmspringer in die Luft

Das Flugzeug soll kurz vor der Katastrophe 14 Fallschirmspringer in die Luft gebracht und abgesetzt haben. Anschließend wollte der Pilot zum Flugplatz zurückfliegen.

Am Donnerstagvormittag waren Mitarbeiter der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung an der Unglücksstelle damit beschäftigt, auf der Suche nach der Absturzursache die Wrackteile in Augenschein zu nehmen.

Der größte Teil davon türmt sich unmittelbar an dem Baum auf, gegen den das Flugzeug geprallt ist. Einige Teile, wie etwa ein Rad oder auch die Batterie hat es aber auch weit vom Unfallort weggeschleudert.

Die Sichtungsarbeiten hatten bereits am Mittwochabend begonnen, waren aber dann mit einbrechender Dunkelheit unterbrochen worden. Polizeibeamte bewachen die Unglücksstelle so lange, bis die Untersuchungen abgeschlossen sind. Das könnte bis weit in den Donnerstagnachmittag hinein andauern.

Anschließend, so hieß es, müsse die Staatsanwaltschaft entscheiden, was mit den Trümmerteilen des Flugzeugs passiert.

Von Bert Wittke