Badingen

Gutachter der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen haben im Zusammenhang mit dem Absturz eines Flugzeugs vom Typ Cessna Supervan 900 am Mittwoch auf einem Feld bei Badingen einen technischen Defekt ausgeschlossen. Die Experten hatten sowohl am Mittwoch nach dem Unfall als auch am Donnerstag die Trümmer der Maschine genau in Augenschein genommen, dokumentiert, vermessen und Zeugen befragt. Bei dem Unglück war der 31-jährige Pilot der Maschine ums Leben gekommen.

Die GoJump GmbH als Sprungplatzbetreiber hatte am Tag nach dem tragischen Unglück geäußert, dass sich das Flugzeug nach den vorliegenden Daten und Erkenntnissen in einem einwandfreien Zustand befand.

Maschinen des Typs Cessna Supervan 900 sind gechartert in Gransee seit Beginn 2017 im Einsatz.

Von MAZonline