Mildenberg

Am Montagmorgen, gegen 7.45 Uhr stieß eine Frau mit ihrem Ford Ka auf der Mildenberger Straße, kurz vor dem Lidl Lagerverkauf mit zwei die Fahrbahn querenden Frischlingen zusammen. Die Tiere verendeten am Unfallort. Am Fahrzeug, welches fahrbereit blieb, entstand ein Schaden von rund 100 Euro.

Von MAZonline