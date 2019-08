Oranienburg

Unglaublicher Vorfall am Donnerstagvormittag in Oranienburg. Gegen 11.10 Uhr hielt sich in der Hirschallee eine 76-jährige Frau mit ihrem Fahrrad auf, als vor ihr ein Lkw rangierte. Während die Frau wartete vernahm sie plötzlich hinter sich ein Geräusch. Als sie sich umblickte, sah sie eine Person, die nach der Handtasche im Fahrradkorb griff, flüchtete und schließlich in einen wartenden Pkw einstieg. Dabei könnte es sich unbestätigten Angaben zufolge um einen VW Passat mit polnischen Nummernschildern gehandelt haben.

Die 76-Jährige stellte sich daraufhin dem Pkw in den Weg. Als der Wagen schnell beschleunigte, soll sie, so die Polizei, zur Seite gesprungen sein, um nicht überfahren zu werden. Der Pkw sei dann in Richtung Bundesstraße 96 davon gefahren.

Trotz Einleitung einer sofortigen Fahndung konnte der Pkw nicht mehr ausfindig gemacht werden. Eine Anzeige wegen räuberischen Diebstahls wurde aufgenommen.

