Zehdenick

Ein Polizeibeamter ist am Sonntag gegen 22 Uhr bei einem Einsatz in einer Wohnung in der Zehdenicker Ringstraße verletzt. Eine 40-jährige Frau hatte tagsüber bereits zweimal für Einsätze der Polizei gesorgt, weil sie laut herumgebrüllt hatte. Deshalb waren bereits Strafanzeigen wegen Ruhestörung aufgenommen worden. Außerdem war der Frau angedroht worden, dass sie in Gewahrsam genommen wird.

Notarzt muss gerufen werden

Als die Beamten am Sonntagabend ein weiteres Mal die Frau aufsuchen mussten, verweigerte sie das Öffnen der Tür, so dass ein Schlüsseldienst hinzugezogen werden musste. Die 40-Jährige war zunächst ruhig, schlug dann jedoch eine Tür zu und verletzte dabei einen Polizeibeamten an der Hand. Da sich die Frau offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde ein Rettungswagen gerufen. Der Notarzt wies sie in ein Krankenhaus ein.

Polizeibeamte beleidigt

Noch während des Transportes beleidigte die 40-Jährige die Beamten. Strafanzeigen wegen Widerstand und Beleidigung wurden aufgenommen. Der verletzte Beamte blieb weiter dienstfähig.

Von MAZonline