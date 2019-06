Oranienburg

Eine 52-jährige Frau aus Russland hat am Donnerstag gegen 9.40 Uhr eine Mitarbeiterin der Kreisverwaltung in der Adolf-Dechert-Straße in Oranienburg bedroht. Die Frau saß zunächst im Wartebereich und wurde dort von der Mitarbeiterin angesprochen, wie sie helfen könne. Nach einem kurzen Gespräche zog die 52-Jährige ein Küchenmesser aus ihrer Tasche und bedrohte damit die Mitarbeiterin. Diese konnte sich in ein Büro einschließen und die Polizei informieren.

Beim Eintreffen der Beamten war die 52-Jährige nicht mehr vor Ort. Eine Strafanzeige wurde aufgenommen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Von MAZonline