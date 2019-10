Hohen Neuendorf

Einen etwas seltsamen Hilferuf bekam die Polizei Donnerstagnacht (17. Oktober), gegen 23.50 Uhr von einem Bürger aus dem Hohen Neuendorfer Ahornring. Dieser schilderte, dass er in einer Parterrewohnung wohnt und eine Katze hat. Dieser sei am Abend ein Fuchs bis in die Wohnung gefolgt und mache es sich gegenwärtig im Katzenklo gemütlich. Er habe das Bad erstmal zugeriegelt, weiß aber nicht, was er jetzt machen soll, da er nicht wisse, wie das Tier reagiert. Durch ein sofortiges beherztes Eingreifen durch Polizeibeamte konnte der Fuchs schlussendlich samt Katzenklo ohne Vorkommnisse unverletzt aus der Wohnung gebracht werden.

Von MAZonline