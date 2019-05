Heller Jogginganzug und ein Handtuch über dem Kopf trug dieser Mann, der am 16. Februar eine Tankstelle am Autohof Plötzin überfallen hat. Die Polizei sucht nun mit diesem Bild einer Überwachungskamera nach Zeugen. Der Täter hatte in dieser Nacht auch einen Beamten attackiert, der sich zufällig in der Tankstelle aufhielt und nicht im Dienst war.