Erneut wurden in Oranienburg vom Gelände eines Fahrzeughandels zahlreiche Autoreifen entwendet und somit ein beträchtlicher Sachschaden angerichtet.

Wie die Polizei mitteilt, entwendeten bislang unbekannte Täter am Wochenende (6./7. Juli 2019) von dem in der Chauseestraße angesiedelten Fahrzeughandel von insgesamt zwölf Neufahrzeugen die Reifen. Alle Fahrzeuge standen auf dem Hof des Geländes.

Fünfstelliger Sachschaden durch Reifendiebstahl

Mitarbeiter bemerkten den Schaden am Montagmorgen und meldeten ihn bei der Polizei. Nach ersten Schätzungen richteten die Täter einen Sachschaden von rund 12.000 Euro an. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Bereits im Januar hatten unbekannte Täter in Oranienburg einen Reifendiebstahl in Größenordnungen angerichtet: Sie stahlen an den ersten beiden Wochenenden des Jahres insgesamt 456 Kompletträder beim Auto-Centrum Hönigk. Der Inhaber des Autohauses hatte anschließend eine Belohnung von 10000 Euro zur Aufklärung der Taten und zur Ergreifung der Täter ausgesetzt.

