Teschendorf

Ein Feuer ist am Sonntag gegen 14.30 Uhr in Teschendorf ausgebrochen. Wie es aus der Leitstelle der Feuerwehr in Eberswalde hieß, standen mehrere Garagen an der Ortsdurchfahrt der Bundesstraße 96 ( Hauptstraße) in Flammen. In den Garagen haben sich auch Pkw befunden.

Gegen 15.50 Uhr hieß es, dass das Feuer aus sei und nur noch Restlöscharbeiten im Gange sind. Im Einsatz waren die freiwilligen Feuerwehren aus Teschendorf, Löwenberg, Grüneberg, Nassenheide und Grieben sowie das Drehleiterfahrzeug aus Oranienburg.

Die Bundesstraße 96 war zunächst komplett gesperrt, später wurde der Verkehr wechselseitig über eine Fahrbahn an der Unglücksstelle vorbeigeführt. Es kam zu beträchtlichen Staus und Wartezeiten. Gegen 16.15 Uhr soll der Verkehr auf der B 96 wieder freigegeben worden sein.

Mitarbeiter der Kriminalpolizei sind vor Ort, um die Ursache des Feuers zu ermitteln. Noch, so die Polizei, könne der Brandort jedoch aufgrund der großen Hitze aber noch nicht in Augenschein genommen werden.

Von Bert Wittke