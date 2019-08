Oranienburg

Offenbar Nachbarschaftsstreitigkeiten gipfelten am Mittwochnachmittag in der Waldstraße in Oranienburg in einem Großeinsatz der Feuerwehr. Auch Beamte der Polizei wurden zu Hilfe gerufen.

Gegen 15.50 Uhr war die Einsatzmeldung bei der Polizei eingegangen, laut der auf einem Grundstück in eben jener Waldstraße offenbar eine bis dato unbekannte, sehr stark riechende Flüssigkeit ausgebracht worden war. Da das Vorliegen eines gefährlichen Stoffes nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden auch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr alarmiert, die in Folge Kontakt zu den Schadstoffexperten des Landkreises aufnahmen, um Rücksprache zu halten.

Zur Galerie Offenbar ein Nachbarschaftsstreit war der Grund für einen Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei im Oranienburger Ortsteil Sachsenhausen, der am Mittwochnachmittag ausgelöst wurde und bis tief in die Nacht andauerte. Auslöser für den Alarm war eine stark riechende Flüssigkeit, von der nicht ausgeschlossen werden konnte, dass es sich um Gefahrgut handelt.

Ein erster Verdacht, dass es sich bei der aufgefundenen Flüssigkeit um Essigsäure handelt, konnte am Donnerstagvormittag von der Polizei noch nicht bestätigt werden. „Der Stoff wurde sichergestellt und wird nun von entsprechenden Experten genau untersucht“, erklärte Polizeipressesprecher Stefan Rannefeld.

Bereits am Mittwochabend zeichnete sich jedoch ab, dass das Erdreich im betroffenen Grundstücksbereich abgetragen werden soll. Erste diesbezügliche Arbeiten liefen bereits am Donnerstagvormittag an.

Die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr beendeten ihren Einsatz in der Waldstraße erst spät in der Nacht, gegen 0.30 Uhr. Die Polizei nahm vor Ort bereits eine Strafanzeige auf, die Ermittlungen der Kriminalpolizei zu dem Vorgang dauer an. „Es ist nicht auszuschließen, dass Nachbarschaftsstreitigkeiten Auslöser für den Vorfall waren“, so Stefan Rannefeld.

