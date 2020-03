Teltow/Stahnsdorf

Im Juli 2019 wurden in Stahnsdorf und Teltow zwei Geldautomaten der Sparkasse manipuliert. Durch ein am Ausgabeschlitz angebrachtes Blechteil sollte die Ausgabe des vom Kunden abgehobenen Geldes verhindert werden. In beiden Fällen wurde von Kunden bemerkt, dass jemand an dem Gerät herumhantiert hatte. Sie verständigten die Polizei. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass es sich sowohl am 19. Juli in Stahnsdorf wie am 29. Juli in Teltow um denselben mutmaßlichen Täter handelt. Er wurde von Überwachungskamera aufgezeichnet.

Wer kennt diesen Mann? Quelle: Polizeidirektion Brandenburg-West

Die Kriminalpolizei fragt: Wer kennt den Mann auf dem Bild? Wer kann Hinweise zu seiner Identität oder seinem Aufenthaltsort geben? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Potsdam unter der Telefonnummer 0331 5508-0 entgegen.

Von MAZonline