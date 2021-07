Genshagen

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zum Donnerstag einen Audi Q 5. Das Fahrzeug stand in der Steinebergstraße in Genshagen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 25.000 Euro. Polizisten sicherten Spuren. Der Audi wurde zunächst zur Fahndung ausgeschrieben, konnte aber bereits am Morgen in der Nähe von Frankfurt (Oder) wiedergefunden werden. Hinweise bitte unter Telefon 03371/60 00.

Von MAZonline