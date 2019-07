Oberhavel

Eine Anruferin meldete der Polizei am Sonntagabend gegen 19 Uhr ein ihr verdächtig erscheinendes Fahrzeug mit polnischen Kennzeichen im Baustellenbereich auf der Bundesautobahn 10 zwischen dem Autobahndreieck Oranienburg und der Anschlussstelle Oberkrämer in Fahrtrichtung Hamburg. In Folge konnte das gemeldete Fahrzeug oberhalb der Anschlussstelle Fehrbellin an der Bundesautobahn 24 einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Fahrerlaubnis wurde bereits entzogen

Dabei stellte sich heraus, dass der 57-jährige männliche Fahrzeugführer aus Polen von dem Amtsgericht Tostedt ( Landkreis Harburg in Niedersachsen) zur Aufenthaltsermittlung auf Grund von Trunkenheit im Straßenverkehr ausgeschrieben ist. Weiter wurde bekannt, dass gegen den Mann eine rechtskräftige Entziehung der Fahrerlaubnis vorliegt. Der Führerschein des polnischen Fahrzeugführers konnte vor Ort sichergestellt werden. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Von MAZonline